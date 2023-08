Lizzo, tre ballerini la accusano di molestie: «Ci costringeva a mangiare banane dalle vag**e delle sex worker»

di Redazione web

La cantante statunitense Lizzo sta vivendo dei momenti molto difficili nelle ultime ore, dopo che tre delle sue ex ballerine, Crystal Williams, Arianna Davis e Noelle Rodriguez, l'hanno accusata e citata in giudizio per molestie sessuali, comportamenti inappropriati durante un viaggio ad Amsterdam e discriminazione di peso.

Una delle ballerine ha raccontato di essere stata «Costretta a sopportare commenti sessualmente denigratori e a partecipare a inquietanti spettacoli di sesso». Andiamo a scoprire nel dettaglio di che cosa stiamo parlando.

Tre delle ex ballerine di Lizzo l'hanno accusata di molestie sessuali e comportamenti inadeguati che la cantante avrebbe tenuto nei loro riguardi dal 2021 al 2023. Tra i vari episodi, ci sarebbe quello più eclatante che risalirebbe ad una recente vacanza ad Amsterdam, dove Lizzo avrebbe costretto alcuni dei suoi ballerini «a mangiare banane dalle vagine di alcune sex worker che lavoravano in un night club».

Un'altra ballerina ha dichiarato: «Ha fatto commenti deridendo le persone che hanno avuto rapporti sessuali prematrimoniali, sapendo che alcuni membri del cast di ballo non condividevano le sue opinioni.

Le accuse non si sono fermate a questo, ma Lizzo le avrebbe denigrate per il loro peso e le loro origini etniche. Insomma, una vera e propria shitstormalla quale si sono uniti quelli che un tempo erano suoi fan e che l'hanno condannata per il pessimo comportamento.

