«Ho 52 anni e sono rimasta incastrata nel corridoio dell'aereo: è una discriminazione»: la denuncia di Olivia

di Redazione web

Una donna “over-size” ha condiviso su TikTok la disavventura che ha dovuto affrontare quando è salita a bordo di un aereo negli Stati Uniti. Olivia, che pesa circa 150 kili, ha raccontato sui social che il design del corridoio stretto di un aereo di linea è una discriminazione nei confronti dei viaggiatori curvy.

Cosa è successo sull'aereo

Ieri ha pubblicato un video per mostrare la sfida che ha dovuto affrontare quando si è imbarcata su un aereo della United Airlines. Dovendo passare davanti alla cabina premium, che ha letti reclinabili e caratteristiche simili a una suite per la privacy, Olivia non è riuscita a superare i divisori della privacy perché il suo fianco si è incastrato tra i braccioli. E' dovuta girarsi e contorcersi con il corpo, per farsi strada attraverso lo stretto corridoio del velivolo.

Nel video si nota Olivia che alza le braccia e si sforza di raggiungere il suo posto. «Onestamente è una discriminazione che non possano allestire corridoi più ampi negli aeroplani nel 2023», ha scritto nel post.

I commenti dei follower

Alcuni viaggiatori erano d'accordo con i commenti social di Olivia sulle restrizioni sugli aerei, un follower ha evidenziato: «Questo è vero, però, dovrebbero essere comodi anche per le persone alte». Un secondo ha commentato: «Sono d'accordo, questi aerei sono angusti anche per una persona di taglia media». Tuttavia, altri hanno detto che Olivia dovrebbe prendere l'esperienza negativa come un "campanello d'allarme". «Forse questo è il segnala Olivia...", ha scritto un fan alludendo al fatto che forse dovrebbe essere lei a dimagrire un po'... Quando un altro follower le ha chiesto quante volte mangia in un giorno, ha detto: «Dipende, ma sei da sette a otto volte». Olivia ha detto che è felice così com'è in questo momento e non farebbe nulla di particolare per perdere peso.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Maggio 2023, 16:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA