Arnold Schwarzenegger: «Mia mamma piangeva per ore, aveva paura che fossi gay. Ha chiamato anche il dottore»

di Redazione web

Arnold Schwarzenegger, 75 anni, è stato protagonista al "An Evening with Arnold Schwarzenegger" all'Academy Museum of Motion Pictures a Los Angeles, dove ha raccontato alcuni momenti molto importanti durante la sua adolescenza. Quando l'ex governatore della California e attore di Hollywood aveva poco più di 16 anni aspirava a diventare un bodybuilder di fama mondiale. Durante questo periodo era solito collezionare e appendere poster di uomini molto muscolosi, pugili e campioni di lotta. Arnold Schwarzenegger ha confessato di aver fatto preoccupare molto la mamma che piangeva, disperata, mentre guardava questi poster, mentre si chiedeva «che cosa ho sbagliato con lui? È malato?»

Come mai la mamma di Arnold Schwarzenegger era così preoccupata? Andiamolo a scoprire.

Arnold Schwarzenegger e l'aldilà: «Dopo la morte più nulla. Chi dice il contrario mente»

Schwarzenegger e le accuse di molestie sessuali: «Anche se fu 40 anni fa, ho sbagliato»

Arnold Schwarzenegger si confessa

Arnold Schwarzenegger ha raccontato di aver fatto piangere e preoccupare molto la mamma durante la sua adolescenza perché lei era convinta che il figlio fosse gay. Il motivo di tale supposizione? I poster in camera del giovane "Terminator" non raffiguravano donne bellissime in costumi succinti (come accadeva ai suoi amici coetanei), bensì c'erano famosi bodybuilder e pugili muscolosi che mettevano in bella mostra i loro bicipiti.

«Mia mamma guardava sempre quel muro e diceva: "Tutti i tuoi amici hanno foto di ragazze. Dove ho sbagliato?" E piangeva. Era davanti al muro a piangere ogni giorno finché non ha chiamato il dottore, il nostro medico di casa per chiedergli se ci fosse qualche problema. Il medico l'ha rassicurata dicendole che è normale per i ragazzi idolatrare uomini forti. La più grande paura dei miei genitori era che fossi gay».

Queste dichiarazioni hanno lasciato tutti senza parole perché al giorno d'oggi sarebbe assurdo (nonostante, purtroppo, in alcuni paesi l'omosessualità sia considerata una malattia) chiamare un medico per chiedergli una cura per la presunta omosessualità del figlio.

Arnold Schwarzenegger: «Per i miei genitori ero malato»

Arnold Schwarzenegger ha confessato che, dopo la rassicurazione del medico alla sua famiglia, sulla sua eterosessualità, i genitori non erano del tutto convinti che fosse "sano". «I miei genitori pensavano che fossi un po' malato di testa, e pensavano che stessi esagerando e che fossi ossessionato dalla palestra e dagli allenamenti e che facesse male alla mia salute», ha aggiunto.

Gli allenamenti del giovane Schwarzenegger erano, infatti, molto intensi e gli obiettivi prefissati dal ragazzo preoccupavano i genitori. Ma lui è andato avanti per la sua strada, diventando il più giovane Mr. Universo, quando ha vinto a 20 anni nel 1967. Da quel momento in poi, Arnold Schwarzenegger ha dato il via alla sua carriera nel cinema, vestendo i panni dell'indimenticabiole Terminator, e poi in politica.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 10 Luglio 2023, 12:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA