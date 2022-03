(Agenzia Vista) Washington, 17 marzo 2022 "L'Ucraina non ha iniziato la guerra. Chi detiene il potere al Cremlino l'ha iniziata. Non è la guerra della gente russa", il video di Arnold Schwarzenegger, sottotitolato anche in russo, per inviare un messaggio contro la guerra ai cittadini russi. /Twitter Schwarzenegger Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Ultimo aggiornamento: Giovedì 17 Marzo 2022, 22:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA