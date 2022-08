Maria Shriver, ex moglie di Schwarzenegger, sconvolge i fan: «Cosa le hanno fatto in faccia?»

Maria Shriver sorridente e serena. Appare così l'ex First Lady della California, 66 anni, che vanta legami con la famiglia Kennedy ed ex moglie di Arnold Schwarzenegger mentre cammina per le vie di Los Angeles. Struccata, in tenuta casual, negli scatti pubblicati sul Daily mail Shriver fa trapelare serenità dal suo volto.

Eppure, il suo aspetto attuale ha provocato una forte reazione nei fan, che hanno espresso il loro choc per il suo nuovo look sui social media. «Cosa hanno fatto a Maria Shriver in faccia? Orribile», ha esclamato un utente di Twitter, mentre un altro ha scritto incredulo che «qualcuno ha dovuto photoshoppare le foto».

Look casual

Maria ha optato per un look casual durante l'uscita: ha abbinato una maglietta lilla con leggings neri, una borsa a tracolla marrone e la custodia del telefono appesa al collo.

Maria, il cui zio materno era John F. Kennedy, sposò Arnold Schwarzenegger nel 1986 nel Massachusetts. La figlia di John F. Kennedy, Caroline, ha servito come damigella d'onore a Maria, che ha restituito il favore a Caroline l'anno successivo.

Quattro figli

Nel corso del loro matrimonio, Arnie e Maria hanno avuto quattro figli: Katherine, 32 anni, Christina, 31, Patrick, 28, e Christopher, 24. È noto che Arnold e Maria sono rimasti separati per anni dopo che la giornalista ha chiesto il divorzio l'1 luglio 2011 dopo aver scoperto che l'ex marito aveva avuto un figlio,Joseph Baena, con la loro governante Mildred Patricia "Patty" Baena.

Il divorzio non è stato ufficializzato fino all'anno scorso, anche se Maria e Arnold sono usciti entrambi con altre persone nel frattempo.

La coppia, che si è sposata nella chiesa di St Francis Xavier, a Hyannis, nel Massachusetts, nel 1986, aveva un patrimonio netto dichiarato di oltre 400 milioni di dollari, ma ha dovuto dividerlo a metà poiché non avevano un prematrimoniale, secondo The Blast. Il divorzio è rimasto nel limbo per un decennio a causa sia della "mancanza di motivazione" che di un complesso accordo transattivo sulla proprietà, con il suo impero che includeva una villa di Brentwood, una casa per le vacanze nell'Idaho e una serie di investimenti immobiliari.

