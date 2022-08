Federica Pellegrini, oggi il matrimonio con Matteo Giunta: la festa prima del "sì"

Countdown per il matrimonio più atteso del 2022. Federica Pellegrini e Matteo Giunta si preparano a salire sull'altare per sigillare il loro amore con le fedi. Come svelato dal Tg5, le nozze si svolgeranno a Venezia, nella chiesa di San Zaccaria, e, a seguire, gli sposi e gli invitati andranno a bordo di una barca su un resort in un'isola vicina.

Ma i festeggiamenti sono già cominciati nelle scorse ore. Nelle stories della campionessa di nuoto si susseguono scatti in barca con amici a foto di lei col suo Matteo abbracciati e sorridenti.

«-1» si legge tra le stories ricondivise da Federica. Il mistero è svelato dunque: il matrimonio si celebrerà oggi, fra qualche ora. Amici, parenti, sorrisi e festeggiamenti hanno coionvolto i futuri sposi che si godono le ulitme ore prima del fatidico "sì".

Matrimonio top secret

La coppia, già da tempo insieme, è ufficialmente uscita allo scoperto soltanto nell'ultimo anno, mantenendo sempre il massimo riserbo sulle nozze. Fino all'ultimo minuto non hanno fatto trapelare molte informazioni, e anzi, hanno cercato di depistare chi aveva scoperto data e luogo. Non sono mancate, infatti, contro informazioni e depistaggi sulla data del fatidico sì, verso chi ipotizzava la data del 27 agosto e la chiesa della celebrazione del rito.

A sposare i due fidanzati sarà l'ex parroco di Spinea, che segue e consiglia Federica fin da quando era piccola. E' infatti noto sapere che la Pellegrini è religiosa e la scelta del matrimonio in chiesa è sentita.

Per quanto riguarda l'aperitivo pre nozze e la festa post cerimonia, le indiscrezioni portano da Cipriani, mentre il party vero e proprio si terrà in un resort 5 stelle in un'isola privata, l'Isola delle Rose, sempre a Venezia, il JW Marriott Venice Resort & Spa.

Ultimo aggiornamento: Sabato 27 Agosto 2022, 08:48

