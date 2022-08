Eros Ramazzotti, fuori il nuovo singolo "Sono" con Alejandro Sanz

Eros Ramazzotti sulla cresta dell'onda. A poche settimane dalla partenza della "World tour premiere" a Siviglia, Eros. pubblica il singolo "SONO", realizzato con Alejandro Sanz. Il brano è su tutte le piattaforme digitali e in radio ed è il secondo brano estratto dall’album BATTITO INFINITO in uscita il 16 settembre per Capitol Records Italy, già disponibile in preordine. La caldissima voce di Alejandro, l’artista spagnolo con il più alto numero di Grammy Awards, con un totale di 4 e 25 Latin Grammy, si unisce all’inconfondibile timbro di Eros, invitando la gente a credere nei propri sogni senza farsi abbattere o condizionare dai cambiamenti e dagli alti e bassi che la vita ci presenta.

Contemporaneamente alla release del singolo, è disponibile su YouTube il videoclip ufficiale diretto da Adrián Egea, da un’idea di Eros Ramazzotti e Sergio Pappalettera. Il film è un vero e proprio tuffo nel passato con protagonisti due giovanissimi ALEJANDRO e EROS che, bambini, rincorrono un pallone - proprio come si rincorre un sogno, con la spensieratezza che solo l’infanzia conserva. Percorrendo così una lunga linea del tempo, veniamo trasportati nel presente: due uomini maturi e di successo, che cantano la vita e la sua instabile bellezza senza mai dimenticare le loro origini.

Per l’occasione, il nuovo singolo vedrà una speciale Première su Telemundo: una delle principali emittenti di lingua spagnola del mondo dedicherà uno spazio esclusivo nei suoi programmi di punta che raggiungerà oltre 100 mercati via etere, via cavo e via satellite.

Il singolo SONO sarà presente nella scaletta della WORLD TOUR PREMIÈRE e del BATTITO INFINITO WORLD TOUR, la fantastica avventura live con cui Ramazzotti ha deciso di festeggiare insieme al suo grande pubblico questo nuovo viaggio discografico per la prima volta dal vivo, prodotto da Radiorama, storica struttura del cantante romano coordinata da Gaetano Puglisi, e organizzato da Vertigo, società del gruppo internazionale CTS Eventim.

Il tour

Dopo la première tra Siviglia, Agrigento, Verona, Atene e Caesarea – il tour mondiale partirà il 30 ottobre 2022 da Los Angeles approdando nella maestosa cornice del Microsoft Theater, per poi arrivare in Europa da febbraio a maggio 2023 con 10 date italiane. I preordini di BATTITO INFINITO sono disponibili in tutti i paesi del mondo e i biglietti per il BATTITO INFINITO WORLD TOUR sono in vendita sul sito www.ramazzotti.com e www.vertigo.co.it.

