Ballando, il cast dei ballerini: ecco chi ci sarà e chi ha abbandonato

Stop polemiche. Nelle scorse ore, sul settimanale TV Sorrisi e Canzoni è stato chiarito e specificato tutto quello che serve sapere della prossima edizione di Ballando con le stelle, fugando i dubbi sul cast dei balleri. L’edizione 2022 di Ballando vedrà prima il ritorno di Veera Kinnunen, che rientra in trasmissione dopo la maternità, ma anche quello di Angelo Madonia, che il pubblico di Rai Uno aveva imparato a conoscere nella terza edizione di Ballando in coppia con Pamela Camassa.

Ballando con le stelle 2022 accoglierà inoltre ben 5 nuovi ballerini nelle vesti di insegnanti. A calcare il palco insieme ai concorrenti ci saranno Pasquale La Rocca, trionfatore di due edizioni irlandesi di Dancing with the stars (più una belga) ma anche Simone Casulo, vincitore di due 2 mondiali di show dance, Roly Maden, italiano di adozione ma cubano di origini, e infine il siciliano Simone Arena e il sardo Moreno Porcu. Tutto tace invece sugli abbinamenti con i vip in gara. Confermato l'addio di Vito Coppola, il ballerino ha lasciato la trasmissione per partecipare in veste di maestro al format Strictly Come Dancing.

Opinionisti

Anche la criminologa Roberta Bruzzone non sarà più presente commentando le coreografie dei concorrenti a bordo campo, mentre è confermato Alberto Matano che ogni settimana sarà affiancato da un ospite diverso come sostituto della stessa Bruzzone. Il pubblico rivedrà inoltre Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira nella giuria popolare, al fianco di Rossella Erra.

