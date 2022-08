Nell'estate della separazione fra Totti e Ilary Blasi, anche i tifosi laziali hanno voluto dire la loro con uno striscione ironico apparso in curva durante Lazio-Inter e diventato subito virale sui social e nelle chat calcistiche.

"Bentornata a casa Ilary" hanno scritto con ironia quelli del tifo organizzato biancoceleste, che mai ha dimenticato la celebre foto in maglia laziale della showgirl, prima del matrimonio con lo storico ex capitano della Roma oppure le mai nascoste simpatie verso la Lazio di alcuni membri della famiglia di Ilary. Insomma, il popolo laziale ha 'invitato' Ilary Blasi dopo l'addio al numero 10 giallorosso a fare definitivamente outing sul suo tifo per la Lazio. Sarà davvero così?

Ilary Blasi e Totti, lo striscione dei tifosi laziali all'Olimpico: "Bentornata a casa Ilary" https://t.co/Q2fZXz1cfz — Leggo (@leggoit) August 26, 2022

