Arnold Schwarzenegger e l'aldilà: «Dopo la morte più nulla. Chi dice il contrario mente»

Arnold Schwarzenegger non crede nel paradiso. O meglio, crede che non ci sia differenza tra paradiso e inferno perché entrambi rappresenterebbero solo delle fantasie dell'uomo. Ad affermarlo è l'attore 75enne che ha espresso a Danny De Vito le sue opinioni sulla fede e sulle sue personali credenze.

Durante il loro discorso "Cosa c'è nel futuro per noi" per Interview Magazine, Arnold Schwarzenegger ha affermato che dopo la morte non esiste un aldilà e «chiunque ti dica qualcos'altro è un bugiardo».

Arnold Schwarzenegger: «Dopo la morte più nulla»

La star di Terminator ha dichiarato: «Mi ricorda la domanda di Howard Stern. "Dimmi, governatore, cosa ci succede quando moriamo?" Sei 6 piedi sotto terra e chiunque ti dica il contrario è fottutamente bugiardo.

Poi, Arnold Schwarzenegger si è lasciato andare ad un ricordo. Ha spiegato di aver perso oltre dieci amici risalenti ai tempi del bodybuilding e, ciò, gli avrebbe dato una prospettiva diversa rispetto all'aldilà: «Quando le persone dicono, "Li rivedrò in paradiso", suona così bene. Ma la realtà è che non ci rivedremo più dopo che ce ne saremo andati. Questa è la parte triste. So che le persone si sentono a proprio agio con la morte, ma io no», conclude l'attore.

