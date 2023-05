Stallone e famiglia diventano un reality: il figlio morto, le 3 mogli e quando scoprì che la figlia non era sua (con un test del Dna)

Sylvester Stallone, 76 anni, il mitico Rocky ha deciso di mostrarsi nella vita di tutti i giorni. Lui, la moglie Jennifer Flavin e le tre figlie Sophia (26 anni), Sistine (24) e Scarlet (20), sono i protagonisti di The Family Stallone , il docu-reality disponibile su Paramount+. A fianco a loro alcune famose guest star come Al Pacino, Dolph Lundgren, Arnold Schwarzenegger come ospiti e amici e non solo come colleghi di tante avventure.