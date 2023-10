La dieta del bodybuilder «mostro»: 108 pezzi di sushi,3 chili di bistecca e 14 pancake

di Redazione web

Si chiama Ilia Golem ed è definito il bodybuilder più «mostruoso» del mondo. La sua passione, fin da piccolo, è sempre stata la palestra e i suoi modelli Arnold Schwarzenegger e Sylvester Stallone: sognava di avere delle braccia muscolose proprio come le loro. Alla fine, Ilia è riuscito a realizzare il suo sogno e, anzi, si è spinto anche oltre, dato che, ha raggiunto una massa e una definizione fuori dal comune. I muscoli, però, vanno anche nutriti ed ecco il motivo per cui il bodybuilder consuma sette pasti al giorno.

La dieta di Ilia Golem

Ilia Golem per mantenere la forma fisica che, con fatica, ha raggiunto nel corso degli anni, deve nutrirsi nel modo più corretto e completo possibile. Lo sportivo è alto 1.83 m e pesa 158 chili, insomma è davvero imponente. Sui suoi canali social ha raccontato come è suddivisa la sua dieta e che cosa c'è al suo interno.

Innanzitutto, le calorie devono essere molte visto che devono andare a integrare tutto lo sforzo che, poi, Ilia farà in palestra. Proprio per questo motivo, i suoi pasti durante il giorno sono sette. Si comincia alle 8 di mattina con 300 grammi di fiocchi d'avena, poi, alle 11, Ilia mangia 108 pezzi di sushi e quindi una grande quantità di riso e salmone. Alle 13.30 è la volta di una bistecca da un chilo e 300 grammi e, come dessert, gelato e crepes.

Ilia Golem e i social

Ilia Golem è molto seguito sui social, in particolar modo su Instagram, dove mostra ai suoi più di 330mila follower gli allenamenti che svolge e, a volte, dà anche utili consigli sul fronte alimentare. Anche se dall'aspetto, che potrebbe sembrare un po' aggressivo, non si direbbe: Ilia, infatti, ama molto i gattini.

