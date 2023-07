Bodybuilder Joesthetics morto a 30 anni per un aneurisma tra le braccia della compagna. «Aveva male al collo»

di Redazione web

Lutto nel mondo del bodybuilding. Muore a 30 anni Joe Lindner, bodybuilder famoso sui social con il nome di Joesthetics. Considerato dai suoi 8,5 milioni di follower una sorta di guru del fitness, l'influencer tedesco è stato stroncato da un aneurisma. Solo tre giorni prima della morte, Joesthetics aveva lamentato un insolito dolore al collo. A raccontarlo è la fidanzata, Nicha, in uno straziante post su Instagram in cui ripercorre gli ultimi attimi di vita del bodybuilder.

Allenamenti intensi 5 volte alla settimana

La sua popolarità era cresciuta di pari passo alla massa muscolare che curava con allenamenti intensi (cinque volte a settimana) e una dieta specifica.

Le parole di dolore della compagna Nicha

«Era tra le mie braccia… sta succedendo troppo in fretta… 3 giorni fa continuava a dire che aveva dolore al collo … non ce ne siamo accorti fino a quando non è stato troppo tardi». Queste le parole di dolore postate sui social dalla compagna Nicha, anche lei dedita al bodybuilding. Lei è ancora sottochoc.

La coppia aveva da poco trascorso un periodo di vacanza fra la Thailandia, paese d'origine della ragazza, e Dubai.

Poche settimane prima di morire, Joesthetics - molto attivo anche su YouTube - aveva detto di temere che l'allenamento intensivo potesse danneggiare la sua salute: era affetto, infatti, da una rara patologia muscolare e aveva paura di essere colto da un infarto. Sui social sono migliaia i messaggi dei fan affranti per la morte del bodybuilder

