Caccia Eurofighter precipitato a Trapani: c'è il segreto di Stato. I legali della famiglia del pilota morto: «Era in missione Nato»

Il governo ha posto il segreto di Stato sul caccia Eurofighter precipitato lo scorso 13 dicembre a pochi chilometri dall'aeroporto militare di Trapani Birgi, sede del 37° Stormo dell'Aeronautica.

Due le inchieste: procura di Trapani e Aeronautica

Lo conferma l'avvocato Fabio Sammartano, che assiste i familiari del pilota deceduto: Antonio Fabio Altruda di 33 anni. Il velivolo «era in fase operativa nell'ambito di una missione Nato», aggiunge il legale. Due le inchieste: una della procura di Trapani e una dell'Aeronautica. «Proprio per il segreto di Stato - dice - non siamo stati autorizzati a partecipare all'esame della scatola nera».I resti del caccia sono ancora dove è precipitato

Ultimo aggiornamento: Sabato 1 Luglio 2023, 20:45

