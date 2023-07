Ragazzo di 20 anni scomparso nel lago di Bracciano. «Si è tuffato dal pedalò davanti ai familiari»

Un ragazzo di 20 anni è scomparso nella zona del lago di Bracciano, in provincia di Roma. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco, impegnate nelle ricerche nelle acque del lago, iniziate intorno alle 17:30 di ieri, sia in superficie che in profondità, con l'impiego di gommoni del nucleo sommozzatori e di un elicottero Vf Drago. Sono presenti, inoltre, le forze dell'ordine.

Annalisa svela l'abito da sposa: «Mi sono chiesta tante volte cosa sia l'amore, io lo interpreto così»

Il ragazzo si è tuffato dal pedalò e dopo alcuni instanti è scomparso nelle acque del lago. Il fatto è avvenuto a largo del litorale di Anguillara Sabazia, a circa 100 metri di distanza dalla riva.

Modificata la manifestazione "Lago in festa”

A seguito delle ricerche del ragazzo scomparso nel lago di Bracciano, la Città metropolitana di Roma ed il Comune di Anguillara hanno deciso di modificare alcune attività della manifestazione «Lago in festa» organizzata per domenica nei comuni di Bracciano, Trevignano e Anguillara. «Per il rispetto che si deve alla situazione emergenziale e per consentire il proseguo delle ricerche del ragazzo disperso nel lago di Bracciano, assieme ai Comuni coinvolti, abbiamo deciso che la conferenza stampa e a seguire il concerto serale di domenica prossima, saranno concentrate soltanto sulla nave Sabazia che rimarrà attraccata al molo del Consorzio del lago di Bracciano e non effettuerà la circumnavigazione del Lago.

Il programma rimarrà invariato, salvo eventuali imprevisti». Lo dichiarano, in una nota congiunta, Rocco Ferraro, consigliere delegato Ambiente Città metropolitana di Roma e Angelo Pizzigallo, sindaco del Comune di Anguillara.

Ultimo aggiornamento: Sabato 1 Luglio 2023, 19:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA