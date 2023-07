Incidente in moto, perde il controllo dell'Honda 400 e muore nella caduta: Alessandro aveva 21 anni n ragazzo di 21 anni, Alessandro Magarotto, residente in paese, in sella alla Honda 400, ha perso il controllo del mezzo finendo a terra





Incidente mortale nel pomeriggio di oggi 1 luglio 2023, poco prima delle 18, a Boara Pisani (Padova). Un ragazzo di 21 anni, Alessandro Magarotto, residente in paese, in sella alla Honda 400, ha perso il controllo del mezzo finendo a terra. Il tragico schianto è accaduto in viale dell'Artigianato all'altezza dell'azienda Serenissima Ristorazione. Sul posto i Carabinieri della locale stazione, il 118 e i Vigili del Fuoco. Ultimo aggiornamento: Sabato 1 Luglio 2023, 20:41

