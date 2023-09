Sylvester Stallone a Gioia del Colle per la cittadinanza onoraria: «Mio padre 100 anni fa lasciò questa città per venire in America»

Il sogno americano e le origini italiane. Sylvester Stallone, dopo una carriera gloriosa, che prosegue dopo innumerevoli successi al cinema, è tornata laddove tutto ebbe inizio. Non dalla Philadelphia di Rocky, dove è inizata la parabola dello Stallone italiano, il pugile Rocky, suo alter ego, ma da Gioia del Colle, la città pugliese celebre per le mozzarelle, dove circa un secolo fa, il padre dell'attore, salpò in cerca di fortune.

Alle origini

Ed è lì, tornando nella città paterna, abbracciato, fotografato e persino affacciandosi dal balcone della casa in cui abitò suo padre con la sciarpa del Bari, che Sylvester Stallone ha poi ricevuto la cittadinanza onoraria e le chiavi della città. «100 anni fa mio padre ha lasciato questa città per raggiungere l’America. Sono orgoglioso di far parte di questa popolazione, così bella e forte» le parole dell'attore sul palco di Gioia del Colle, insieme a tutta la sua famiglia, suo fratello Frank, la moglie Jennifer Flavin e le tre figlie Sophia, Sistine e Scarlet.

Rocky per tutti

Al coro di «Rocky, Rocky, Rocky», proprio come nel finale di uno dei suoi film più celebri, l’attore ha spiegato che suo padre aveva un negozio da barbiere, nella città pugliese, dove probabilmente non è mai più tornato. «Vi amo e continuate a combattere!», lo slogan di Stallone regalato alla foglie.

La presenza di #SylvesterStallone a #GioiadelColle, il suo paese di origine, emoziona tutti i pugliesi. La ricerca del tempo perduto è una delle cose più commoventi della vita. Gioia è la città di origine di mia madre quindi anch'io devo i natali a questa meravigliosa città. pic.twitter.com/KvygUzhHRS — Michele Emiliano (@micheleemiliano) September 6, 2023

L'epopea Stallone

Intanto su Repubblica, viene raccontata una ricerca del genealogista, Alessandro La Vopa che ha ricostruito il lungo percorso della famiglia Stallone, scoprendo che tutto ebbe inizio a Palo del Colle, un piccolo borgo vicino a Bari, già nel 1742.

