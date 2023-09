Gayle Hunnicutt morta, l'attrice star di "Dallas" aveva 80 anni. Nella serie tv cult degli anni Ottanta era l'amante di J.R.

di Redazione web

Era la bellissima Vanessa Beaumont nella serie tv, Dallas: E' morta all'età di 80 anni, Gayle Hunnicutt, l'attrice americana, originaria del Texas, deceduta lo scorso 31 agosto, per cause non note, di cui si ha notizia solo oggi, come riporta The Guardian. Dal 1989 al 1991, per tre stagioni, ha interpretato il personaggio, divenuto iconico per la sua bellezza, nella serie tv più popolare degli Anni Ottanta.

Elvis Presley oggi avrebbe 88 anni. Ecco come lo immagina l'intelligenza artificiale

Successo mondiale

Negli anni Novanta, infatti, sull'onda del successo planetario di Dallas, migliaia di bambine nate in quell'epoca furono chiamate col suo nome. L'attrice si è sposata sette volte fino e tra i suoi mariti c'è stato anche l'attore inglese, David Hammings, celebre in Italia per essere stato il protagonista di Profondo Rosso di Dario Argento e di Blow-Up di Michelangelo Antonioni. Dalla loro relazione, nacque il figlio Nolan, divenuto anch'egli attore.

Carriera proficua

Nella sua carriera, iniziata a Hollywood, Gayle Hunnicutt ha interpretato anche il personaggio di Irene Adler, la donna amata da Sherlock Holmes, nel primo episodio della serie Le avventure di Sherlock Holmes nel 1984 e ruoli importanti in due miniserie, The Golden Bowl (1972) e La caduta delle aquile (1974), nel ruolo della zarina Alessandra di Russia.

Sette matrimoni e sette divorzi

Trasferitasi in Inghilterra nel 1970, in seguito al matrimonio con Hemmings, la Hunnicutt recitò accanto al marito nei thriller psicologici, mentre all'inizio degli anni ottanta, tornò in America e lavorò ancora intensamente per la televisione in diverse serie di successo, tra cui la celebre Love Boat. Nel 2009 il suo ultimo divorzio.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Settembre 2023, 16:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA