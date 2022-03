Schwarzenegger posta un video contro Putin: «I russi devono sapere la verità»

«Amo i russi, per questo voglio dir loro la verità». Con questo messaggio l'attore e ex governatore della California Arnold Schwarzenegger ha diffuso un video di 9 minuti su Twitter in cui si esprime contro la guerra in Ucraina, appellandosi al popolo russo che "deve sapere la verità" e parlando direttamente anche al presidente Putin: «Hai iniziato questa guerra, stai conducendo questa guerra, puoi fermare questa guerra».

Putin criminale di guerra? Per processarlo 4 scenari: dal tribunale Onu (come Milosevic) al modello Norimberga

Schwarzenegger ai russi «Dovete sapere la verità»

Nel video in inglese sottotitolato in cirillico Schwarzenegger elogia coloro che protestano contro la guerra in Russia definendoli i suoi «nuovi eroi». Racconta poi in breve la sua esperienza personale e spiega quello che non viene rivelato dal governo di Mosca: «Il governo vi ha detto che è una guerra per denazificare l'Ucraina, non è vero. L'Ucraina è un paese con un presidente ebreo», dice. Nel filmato ci sono varie immagini dei bombardamenti russi sulle città ucraine, che l'attore commenta paragonandole alle atrocità della seconda guerra mondiale.

I love the Russian people. That is why I have to tell you the truth. Please watch and share. pic.twitter.com/6gyVRhgpFV — Arnold (@Schwarzenegger) March 17, 2022

