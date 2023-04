Schwarzenegger ripara una buca in strada: «Pazzesco, era qui da 3 settimane. Non lamentiamoci, facciamo qualcosa»

Arnold Schwarzenegger in azione. Sì, ma in strada, non al cinema. L'ex governatore della California ha deciso di imbracciare la pala e, insieme al suo «team», ha riparato una buca che da settimane mandava in tilt il traffico nel suo quartiere di Los Angeles. L'attore di "Terminator" ha postato su Twitter un video che lo mostra al lavoro con altre due persone mentre svuota una busta di asfalto colato a caldo nella buca e lo sparge con la pala.

«È una cosa da pazzi. Aspetto da tre settimane che riparino questa buca», dice Schwarzenegger a una automobilista che si ferma incuriosita e lo ringrazia. «Oggi, dopo che l'intero quartiere si è arrabbiato per questa buca gigante che da settimane manda in tilt auto e biciclette, sono uscito con la mia squadra e l'ho sistemata. Dico sempre: non lamentiamoci, facciamo qualcosa. Ecco a voi», scrive la star americana nel tweet postato ieri, che ha già superato 2,8 milioni di visualizzazioni.

Today, after the whole neighborhood has been upset about this giant pothole that’s been screwing up cars and bicycles for weeks, I went out with my team and fixed it. I always say, let’s not complain, let’s do something about it. Here you go. pic.twitter.com/aslhkUShvT