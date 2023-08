«Che bella Italia!»: le bellezze del nostro Paese raccontate da 8 influencer internazionali

di Redazione Web

La dolce vita di Roma o i palazzi storici di Verona, il cibo napoletano o la Murgia Materana, il mare di Marsala o il Chianti toscano. Queste e molte altre eccellenze italiane che True Italian Experience, la piattaforma turistica “tutta italiana” che offre esperienze di viaggio uniche ed esclusive, ha voluto trasformare in una vera e propria web-serie da diffondere su Instagram dal titolo “Che Bella Italia!”.

Protagonisti sono 8 influencer provenienti da tutto il mondo che attraverso video di pochi minuti consentiranno di far assaporare alle migliaia di follower che li seguono le meraviglie del Belpaese.

Influencer tedesco distrugge una statua mentre gira un video: il danno da capogiro in una villa in Lombardia VIDEO

Elena Morali in sexy bikini, il segreto del corpo perfetto: «E le 20enni mute»

Le bellezze italiane raccontate sui social

«Che l’Italia sia un luogo meraviglioso è evidente a tutti - ha spiegato Gianni Prandi, presidente di True Italian Experience e di Assist Group -. Le nostre città sono dei veri e propri scrigni di tesori, dai monumenti storici alle opere d'arte, dalle antiche rovine ai musei di fama internazionale.

Un vero e proprio tour nelle bellezze del Paese in cui a far da ciceroni saranno influencer internazionali che racconteranno in 60 secondi luoghi e meraviglie più o meno conosciute dell’Italia. Ci saranno quindi Luana&Fred, travel influencer dal Portogallo; Yuli Hernandez, narratrice di viaggi colombiana; Torber Utecht, travel blogger tedesco; Aurelie Bouti, lifestyle blogger francese; Katherine Jankovic, travel influencer dagli Usa; Cristina Rodriguez, avvocata spagnola; Lucy Tranos, travel blogger inglese e infine Gianni Cersosimo, influencer argentina.

L’idea creativa è stata sviluppata da Yobee (Digital Marketing Hub) e InfluAction (agenzia specializzata in Influencer Marketing e Talent Agency) che hanno selezionato gli influencer e curato le loro iniziative in giro per l’Italia. Una programmazione strategica ed efficace, con l’obiettivo di sostenere il made in Italy e le eccellenze del territorio italiano attraverso spunti originali e testimonianze appassionate.

«Nel corso delle prossime settimane - ha sottolineato l’Ad Maurizio Rota - pubblicheremo le 16 pillole degli influencer ma contiamo, dopo l’estate, di arrivare ad un totale di 50 in cui ciascuna racconterà un’esperienza distintiva e inclusa, seguendo la stagionalità del mercato. Puntiamo su differenti mercati mondiali, e per questo ci siamo affidati ad influencer specifici di ciascun paese di riferimento, che utilizzando la lingua ed il linguaggio del proprio paese racconteranno il proprio viaggio attraverso la Penisola Italiana alla scoperta delle sue bellezze. True Italian Experience ha una mission precisa: promuovere il turismo in Italia ed essere volano per l’economia dei territori, soprattutto quelli erroneamente considerati meno turistici. La nostra filosofia è quella di crescere assieme ai soggetti coinvolti in modo da creare ulteriore valore dal settore. Per noi vincono le esperienze migliori, la passione più forte, non l’esborso economico maggiore come accade nei meccanismi di promozione delle grandi OTA multinazionali».

Cos'è Tru Italian Experience

L’ecosistema piattaforma digitale proprietario a true italian experience.it, è un aggregatore di tutti gli attori della filiera del turismo in Italia e raccoglie proposte di viaggio ed esperienze di visita autentiche, sostenibili e inclusive distintive.

Esperienze originali, incomparabili e soprattutto rappresentative della vera Essenza dell’Italia, ideate e realizzate in esclusiva da True Italian Experience.

O ancora esperienze classiche, alla scoperta dell’Italia più iconica, immancabili in qualunque proposta di viaggio.

Esperienze da vivere singolarmente oppure da inserire nel programma del tour dei propri sogni.

trueitalianexperience.it è un evoluto sistema e-commerce in grado di vendere direttamente sia singole esperienze che pacchetti di viaggio più strutturati comprensivi di ulteriori servizi, quali trasporto e alloggio.

True Italian Experience è anche un hub creativo di comunicazione e promozione che si occupa di produzione e distribuzione di contenuti editoriali e informativi digitali e televisivi al fine di raccontare, promuovere e vendere nel mondo l’Italia più esclusiva.

True Italian Experience racconta l’Italia più autentica a tutto il mondo,, anche grazie a una rete distributiva multicanale che poggia su numerose risorse digitali, network TV, media e importanti partner internazionali.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Agosto 2023, 13:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA