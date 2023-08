Influencer tedesco distrugge una statua mentre gira un video: il danno da capogiro in una villa in Lombardia VIDEO

di Redazione Web

Un gruppo di sei ragazzi tra i 25 e i 30 anni, tra cui l'influencer e modello tedesco Janis Danner, ha distrutto una statua di Enrico Butti, mentre era intento a girare un video all'interno di Villa Alceo a Viggiù, in provincia di Varese.

Il gruppo, in barba alle regole della casa e ai divieti, hanno iniziato a riprendersi avvinghiati alla scultura che decorava una fontana all'interno della maestosa villa ed ecco che in pochi istanti si è consumato il danno, costosissimo. Ma procediamo con ordine.

Influencer tedesco distrugge la scultura

Secondo quanto raccolto da VareseNews, che su YouTube ha pubblicato il video delle telecamere di sorveglianza che ha incastrato il gruppo di ragazzi, i proprietari della residenza, adesso, hanno denunciato il modello per vandalismo.

Il danno alla scultura, infatti, supererebbe i 200mila euro e per l'influencer la vacanza da sogno sul Lago di Como si è trasformata in un incubo. Dalle telecamere all'interno della residenza storica, infatti, si vedono due giovani che, entrano nella fontana ignorando il divieto e facendosi riprendere con gli smartphone dai quattro amici abbracciano la statua di Butti, artista vicentino, una delle tante custodite nella dimora storica e segnalate come beni da non toccare.

La villa era stata affittata per alcuni giorni dall’influencer e dalla sua fidanzata per ospitare diversi amici, per festeggiare il compleanno della giovane anche lei modella e influencer.

