Tommaso Zorzi e Andrea Incontri, è crisi? Lui a Stomboli da solo, il direttore creativo risponde così

Tommaso Zorzi e Andrea Incontri, solo un fuoco di paglia? Nelle ultime ore il giovane influencer ha pubblicato una serie di Instagram stories in cui ha mostrato ai suoi fan il viaggio direzione Stromboli. L'isola che considera la sua «preferita al mondo» e che si presume abbia rappresentato una fuga dalla caotica Milano potrebbe essere anche un modo per staccare dalla sua storia con il direttore creativo di Benetton?

L'influencer, dopo due ore di gommone nell'orario più caldo della giornata, si è diretto in spiaggia con un apecar e ha confessato: «Voglio starmene da solo». Andrea Incontri, di contro, gli ha risposto così.

«Ho fatto solo il biglietto di andata per Stromboli.

Dopo aver elencato i benefici di Stromboli, dall'assenza di auto rumorose alle spiagge vista vulcano, Zorzi ha spiegato ai suoi fan di aver comprato persino quattro libri di Pierpaolo Pasolini con cui trascorrere il tempo.

Viene da pensare, infatti, che la sua relazione con Andrea Incontri non stia andando per il meglio se necessità di libri impegnati con cui trascorrere le ore estive d'agosto. I fan, però, hanno notato un dettaglio.

Tommaso Zorzi, infatti, prima di andarsene a cena da solo, ha condiviso le immagini dalla sua camera d'albergo inquadrano il resort immerso nella natura, vista mare, e un cielo che fa da cornice agli aberi della struttura ricettiva: «Sono in paradiso», ha scritto l'influencer.

Di tutta risposta, però, Andrea Incontri ha pubblicato nelle sue Instagram stories un cielo che si presume essere lontano da Stromboli, ma che in qualche modo rappresenta un punto di vicinanza con la sua fiamma: «The heavens talk to each other» e cioè che i paradisi si parlano. Una dedica per riconquistarlo o un modo carino per dirgli che lo sta pensando?

Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Agosto 2023, 21:51

