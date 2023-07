Tommaso Zorzi contro Matteo Salvini: attacco al ministro sul maltempo a Milano

In modo del tutto imprevedibile e sorprendente, Tommaso Zorzi si è lanciato in un attacco frontale contro il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. Non il primo a dire il vero. Stavolta, il motivo è legato all'ondata di maltempo che ha devastato Milano martedì.

Michelle Hunziker, terrazzo distrutto dal maltempo a Milano: «Mai visto una cosa così»

Aurora Ramazzotti, piovono critiche sotto l'ultimo post: «Ma cosa ha di bello? Se non fosse figlia di...»

Zorzi contro Salvini: cosa è successo

L'ex concorrente del Grande Fratello Vip sembra non aver affatto gradito alcune delle dichiarazioni rilasciate dal leader della Lega in merito al violento nubifragio che ha colpito la città di Milano. Tuttavia, ci si chiede cosa possa aver spinto il miglior amico di Aurora Ramazzotti a scagliarsi con tanta determinazione contro di lui. E cosa avrà mai detto Matteo Salvini di tanto grave da scatenare l’ira dell’influencer?

Photo Credits: Kikapress, Shutterstock, per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music by Korben MKdB

LEGGI ANCHE:-- Meteo a Milano, ecco cosa accadrà nelle prossime 24 ore: nulla di buono. Le previsioni

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 26 Luglio 2023, 09:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA