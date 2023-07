Maltempo a Milano, il dj Francesco Quarna contro gli influencer: «Tra una ca**atella e l'altra, mostrate cosa accade realmente»

di Redazione web

Il cambiamento climatico sta colpendo duramente tutta l'Italia. La scorsa notte, a Milano, il maltempo ha messo la città in ginocchio e sono in molti ad aver documentato le scene che sono state definite «post apocalittiche» da influencer famosi come Tommaso Zorzi. Alberi caduti per le strade che hanno distrutto auto e negozi, e tornado che hanno volare i tetti di alcuni palazzi e scuole. A postare sui social c'è stato anche Francesco Quarna, conosciuto come il dj vignaiolo, che ha attaccato gli influencer di Milano. Andiamo a scoprire perché.

La critica agli influencer di Milano

Il dj Francesco Quarna ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram in cui mostra i danni provocati dal temporale che ha distrutto la città di Milano, scrivendo: «Ora che la crisi climatica si è abbattuta pesantemente sulla città-motore economico d'Italia, chissà se qualche indeciso cambierà idea sul tema. Non che ci fossero dubbi, ma per qualcuno non era sufficiente il caldo estremo dei giorni scorsi. "È estate, è normale", ho sentito. E dire che questo è il posto della moda, del design, degli influencer, dei trapper, dell'editoria.

Francesco ha voluto sensibilizzare maggiormente il suo pubblico sul cambiamento climatico che sta mostrando i primi effetti sul pianeta, partendo da nubifragi e incendi che hanno messo il Bel Paese in ginocchio. Infine, ha deciso di lanciare una frecciatina, neanche poco velata, agli influencer di Milano, chiedendo loro di postare maggiori contenuti su ciò che accade a Milano, «tra una caz*atella e l'altra».

La situazione in Italia non accenna a migliorare, anzi. Gli incendi nel Sud e i nubifragi nel Nord stanno mettendo a dura prova chi deve combattere contro l'assenza di elettricità e di acqua da troppe ore.

