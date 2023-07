Grandine, la proposta del Veneto: «Parcheggi dei centri commerciali aperti di notte per salvare le auto»

di Redazione web

Danni da grandine, pioggia e vento con piante abbattute, pali ed elementi pericolanti, tetti scoperchiati anche in Veneto: colpite le province di Treviso, Verona, Belluno, Vicenza e Padova. Effettuati oltre 200 interventi da ieri sera. In provincia di Treviso, gia eseguiti oltre 70 interventi nella zona Nord della provincia, particolarmente colpiti i comuni di Conegliano, Asolo, Valdobbiadene, Vittorio Veneto, Godega, Gaiarine, Colle Umberto, Conegliano, Pieve di Soligo. Nel veronese eseguiti 50 interventi per rami e alberi sulle sedi stradali, tetti scoperchiati.

Principalmente interessati i comuni di Peschiera, Sona, Castelnuovo del Garda, Sommacampagna, Valeggio sul Mincio, Povegliano, Buttapietra San Bonifacio. Alcune piante cadute lungo la linea ferroviaria Milano-Venezia, in localita San Giorgio in Salice, hanno interrotto la circolazione dei treni.

Centri commerciali aperti per parcheggiare le auto

Fa discutere la proposta del presidente del Consiglio regionale veneto, Ciambetti: «Considerata l'impressionante frequenza di temporali con pesanti grandinate che colpiscono la nostra regione chiedo ai responsabili dei principali centri commerciali o supermercati che hanno parcheggi coperti di tenerli aperti anche nelle ore serali e notturne per fornire adeguati ricoveri agli automobilisti che non dispongono di garage. Sono centinaia gli automobilisti che hanno subito gravi danni alle autovetture e le carrozzerie stentano a tenere il passo con le riparazioni. C'è chi ha stipulato una assicurazione sui danni da grandine o eventi meteo, ma credo che la prevenzione sia necessaria. E penso che molti automobilisti sarebbero anche disposti a pagare un equo contributo, ma mi auguro che ciò non sia un ostacolo».

Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Luglio 2023, 17:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA