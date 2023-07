Maltempo a Milano, città in ginocchio. Il Comune: «Ci vorranno giorni per ripristinare il trasporto pubblico e le strade»

Milano in ginocchio per il maltempo della notte scorsa e ci vorranno giorni per tornare alla normalità. Lo ammette lo stesso Comune. «La priorità adesso è quella del ripristino, il prima possibile del trasporto pubblico locale e della viabilità privata, e non riusciremo a farlo in poche ore, ci vorranno dei giorni». Lo ha detto l'assessore all'Ambiente e Verde del Comune di Milano, Elena Grandi, in apertura del Consiglio comunale dove ha fatto il punto della situazione dopo il maltempo che ha colpito la città.