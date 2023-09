Ballando, Simona Ventura e Giovanni Terzi alle prese con le prove. E spunta il dubbio: «Balleremo insieme?»

di Redazione web

Simona Ventura e il compagno Giovanni Terzi sono stati annunciati ufficialmente come nuovi concorrenti di Ballando con le stelle, condotto da Milly Carlucci. La coppia non ha perso tempo e si sta allenando da giorni per essere prerarati e vincere le sfide di ballo che dovranno affrontare. Simona e Giovanni hanno pubblicato un divertente video sui loro canali social in cui si mostrano nel pieno di una estenuante sessione di ballo. I fan sono molto incuriositi dalle loro esibizioni, ma il dubbio su come si svolgerà la loro partecipazione rimane: saranno avversari o potranno ballare insieme?

Anche loro si sono posti questo dubbio e, per adesso, ecco a che conclusione sono giunti.

Simona Ventura e le prove con Giovanni Terzi

Simona Ventura e il compagno Giovanni Terzi si stanno allenando molto duramente per essere in forma per Ballando con le stelle. La competizione sarà molto tosta, ma la coppia è pronta ad affrontare tutte le sfide, come si vede dal video pubblicato. L'unico dubbio è: «Ma chi guida?»

Simona e Giovanni ammettono di non sapere ancora se balleranno insieme, «ma se io non guido, non so ballare», ammette Simona Ventura.

Per adesso l'unica che guida è Simona Ventura, sì, per portare a cena Giovanni Terzi.

