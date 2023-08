Simona Ventura e il compagno Giovanni Terzi nel cast di Ballando con le stelle. Gli hater: «Un motivo per usare il telecomando»

di Redazione Web

Fervono i preparativi per l'inizio di Ballando con le stelle. Nel mese di ottobre inizierà la nuova edizione del talent show condotto fa Milly Carlucci che ha già annunciato i primi due concorrenti: Ricky Tognazzi e Rosanna Lambertucci. Ma nelle ultime ore è arrivata la notizia che scenderanno in pista anche Simona Ventura e il suo compagno, Giovanni Terzi. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Simona Ventura scatenata in vacanza: «La più bella fine stagione»

Simona Ventura, in bikini sul sup conquista i fan: «Super Simo, sei stupenda»

Simona Ventura e Giovanni Terzi nel cast

Il video è stato pubblicato da Milly Carlucci sul suo profilo Instagram e si vede Simona Ventura e Giovanni Terzi mentre si avvicinano alla telecamera correndo.

Numerosissimi sono stati i commenti dei fan al video pubblicato da Milly Carlucci sul suo profilo Instagram. Purtroppo non sono mancate alcune critiche pungenti da parte degli hater. «Ma basta dai. Con tanti giovani che hanno bisogno di lavorare, Simona hai stancato», ha scritto un hater. E ancora: «Un motivo in più per usare il telecomando».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 31 Agosto 2023, 13:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA