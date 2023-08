Simona Ventura torna all'Isola dei Famosi dopo l'addio di Ilary Blasi? Ecco la verità: cosa ha detto lei

di Redazione Web

Simona Ventura ritornerà al timone de L’Isola dei Famosi? Non è ancora certo l'addio di Ilary Blasi al reality che da tempo conduce, ma già circola un’indiscrezione che ha rimesso in circolazione la possibilità del ritorno al timone dello show della sua più nota conduttrice Simona Ventura. A lanciare lo scoop è la diretta interessata, attraverso le pagine di Chi.

ll ritorno?

«So che tutti mi rivorrebbero all’Isola dei Famosi, ma no. – ha spiegato la conduttrice – Non solo perché sarebbe un errore strategico, perché anche se andasse bene non sarebbe mai come allora e direbbero che ho fallito.

La decisione

Sembra dunque definitiva la scelta di Simona Ventura, che adesso si concentra sulle nozze, ormai sempre più vicine, col compagno Giovanni Terzi. Proprio di lui, nel corso dell’intervista, ha detto: «Quello che ci ha unito, ci unisce e continuerà a unirci, oltre la passione e alle tante cose in comune, è un filo di complicità, rispetto, di fiducia e di non nascondersi mai nulla. Nel privato abbiamo vissuto percorsi simili, nel bene e nel male, quindi capiamo le nostre criticità, le nostre esigenze di conforto e, dove non le capiamo, ce le diciamo. E per me questo è fondamentale».

