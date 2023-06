Citofonare Rai 2, ci sarà la nuova stagione? Paola Perego e Simona Ventura rivelano tutt

di Redazione Web

Cosa succederà a Citofonare Rai 2? Arriva la conferma ufficiale: rinnovato per la stagione 2023 – 2024. L'annuncio è stato fatto dalle dirette interessate Paola Perego e Simona Ventura che, ospiti da Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, hanno detto ufficialmente che condurranno la terza stagione consecutiva. L’ultima puntata di Citofonare Rai 2 è prevista per l’11 giugno, poi Simona e Paola si congederanno per qualche settimana e ripartiranno più cariche che mai.

Nicole Santinelli, dopo l'addio a Carlo cercherà Andrea Foriglio? «Sono in un momento della vita...»

Al Pacino papà a 83 anni: «Ha chiesto alla fidanzata il test del Dna». Ecco il risultato

La struttura

Quest’anno c'è stata anche la partecipazione di Valeria Graci e Antonella Elia.

La novità

Importante è anche lo spazio dato a L’intervista VIP, dove un ospite famoso si racconta, intervistato dalle due conduttrici. Anche Gianluca Timpone, attraverso un’omonima rubrica incentrata sui problemi quotidiani (legati a tasse e bollette), ha saputo ritagliarsi un suo spazio all’interno del programma. Simon & The Stars, infine, ha ottenuto un buon riscontro, grazie soprattutto al suo oroscopo, con tanto di classifica dei segni più fortunati.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Giugno 2023, 21:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA