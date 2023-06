Fabio Fazio ringrazia Pippo Baudo con un videomessaggio: «Un atto di gentilezza, ho apprezzato tantissimo»

di Redazione Web

Pippo Baudo è stato menzionato da Luciana Litizzetto nell'ultimo monologo della stagione a Che tempo che fa: citato come uno dei padri della televisione pubblica. Baudo ha apprezzato l'intervento della Litizzetto, così come l'atteggiamento di Fabio Fazio in occasione della puntata di addio alla Rai, tant'è che alcuni giorni fa ha dichiarato: «Era una lottizzazione intelligente, dava spazio ai rappresentanti di ogni tendenza politica e quindi era una Rai plurale». Dopo qualche giorno di silenzio, è arrivato il ringraziamento da parte di Fabio Fazio. Andiamo a vedere cosa ha detto nel dettaglio.

Fabio Fazio ha scelto di ringraziare Pippo Baudo pubblicando un video sul suo profilo Instagram. «Tenevo molto a ringraziare Pippo Baudo perché questa settimana mi ha rivolto parole gentili e dolci - ha sottolineato Fabio Fazio -.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Giugno 2023, 20:43

