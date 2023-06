Al Pacino papà a 83 anni: «Ha chiesto alla fidanzata il test del Dna». Ecco il risultato

di Redazione Web

Nelle ultime ore si è diffusa sempre di più la notizia riguardo il figlio che l'83enne Al Pacino sta aspettando dalla 29enne Noor Alfallah. A quanto pare, Al Pacino ha preso la notizia in modo tutt'altro che positivo. Addirittura si legge su TMZ, che l'attore avrebbe chiesto alla donna un test di paternità per dimostrare che il bambino fosse suo, non potendo avere più figli. Ma andiamo a vedere cosa ha dimostrato il test.

Al Pacino e il test del Dna

Stando a quanto riporta Tmz e Showbiz 411, la gravidanza di Noor Alfallah è stata una vera doccia gelata per l'attore, che riteneva impossibile poter mettere incinta una donna per problemi di salute e si è sottoposto al test del Dna.

Ma tutti i nodi vengono al pettine. «Ci è stato detto che Al non aveva idea fino a 2 mesi fa che la ragazza fosse incinta - ha spiegato Tmz - e quando lo ha scoperto è rimasto scioccato». Il sito ha concluso spiegando che Noor è stata obbligata a fare il test. E la verità è che, quello in arrivo, sarà il quarto figlio di Al Pacino».

