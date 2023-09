Massimo Giletti e Giulia Salemi passano in Rai: cosa faranno il conduttore e l'influencer sostituita al GFVip

Dopo diversi mesi di speculazioni e indiscrezioni sul futuro lavorativo di Massimo Giletti, sembra che il celebre giornalista e conduttore sia pronto per un ritorno in Rai.

Massimo Giletti e il dispiacere per Non è l'Arena: «35 persone sono rimaste a casa». L'augurio di Simona Ventura: «Ti aspettiamo in Rai»

Massimo Giletti e Giulia Salemi in Rai

Secondo quanto riportato dalla rubrica di Alberto Dandolo sul magazine Oggi, Giletti è pronto a fare un ingresso trionfale nella Rai, dove si dedicherà al genere del varietà conducendo un programma completamente nuovo. La Rai ha contrattualizzato anche Giulia Salemi, influencer italo-iraniana nota al grande pubblico Dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, Giulia Salemi farà parte del team degli ospiti fissi del programma "La Vita in Diretta", condotto da Alberto Matano. Giulia Salemi si dedicherà anche a un altro progetto televisivo interessante. Insieme al compagno Pierpaolo Pretelli, condurrà "Ex on the Beach Italia", uno show di MTV in onda su Paramount+ ispirato all'omonimo programma britannico.

