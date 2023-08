Ex on the Beach, Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli al posto di Cecilia e Ignazio Moser? Spunta l'indiscrezione

di Redazione web

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sarebbero pronti ad assumere il comando di un noto programma di Mtv che andrà in onda il prossimo autunno su Paramount+. Stiamo parlando di Ex on the Beach, il reaality dove alcuni single vengono ospitati in una località esotica per conoscersi e trovare il nuovo amore, ma poco alla volta arrivano i loro ex a scombinare i piani.

La coppia di Giulia e Pierpaolo non è nuova alla conduzione, il pubblico ha potuto apprezzare l'influencer nel suo ruolo di inviata social al GfVip, durante l'ultima edizione, mentre Pierpaolo ha msotrato le sue doti di intrattenitore in Tale e Quale Show e nel GfVip Party, accanto a Soleil Sorge.

Ma chi erano i conduttori precedenti di Ex on the Beach?

Giulia Salemi al posto di Cecilia Rodriguez

Ex on the Beach è un dating show nato su MTV USA e ha da subito riscosso molto successo, tanto da essere realizzato in numerosi paesi, tra cui l'Italia. Nella scorsa edizione, al timone del programma c'era la coppia amatissima formata da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, mentre quest'anno ci saranno, a quanto preannuncia TvBlog, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli.

I fan non vedono l'ora di vederli all'opera in questa nuova avventura, finalmente uno vicino all'altro.

