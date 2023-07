Giulia Salemi, l'outfit leopardato ha un prezzo da capogiro. Ecco quanto costa la tutina provocante

di Redazione web

Giulia Salemi ha salutato Mediaset con un comunicato sulle sue storie Instagram, dove annuncia che non farà parte del cast di opinionisti della nuova edizione del Grande Fratello, ma nel frattempo gli impegni lavorativi non mancano, anzi. Giulia Salemi, infatti, è stata conduttrice di una delle serate più importanti organizzate dal Pride Village Virgo di Padova, con tantissimi ospiti, tra cui Paola e Chiara.

A catturare l'attenzione è stato soprattutto il look dell'influencer di origini iraniane. Andiamo a dare un'occhiata più da vicino all'outfit.

Giulia Salemi ha scelto un look molto provocante per la serata al Pride Village di Padova che l'ha vista nelle vesti di conduttrice. L'influencer ha optato per una tutina leopardata di Roberto Cavalli, dal costo di "soli" 2.150 euro.

Giulia era bellissima e l'outfit metteva in mostra il suo fisico alto e snello. I suoi follower non hanno potuto fare a meno di complimentarsi per la sua bellezza e, soprattutto, per la sua bravura. Sotto le foto ufficiali dell'evento, condivise dall'account Instagram del pride Village Virgo di Padova, i commenti sono soo positivi per Giulia Salemi: «È stata bravissima!»

Ultimo aggiornamento: Lunedì 24 Luglio 2023, 11:19

