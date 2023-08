Grande Fratello, Rebecca Staffelli al posto di Giulia Salemi? La reazione dei fan

di Redazione web

La rivoluzione al Grande Fratello continua, ma questa volta sembra aver preso una piega che non convince molto i fan del reality show. Dopo le numerose sostituzioni e le clamorose conferme (tra cui l'unica opinionista, la telegiornalista Cesara Buonamici), il Grade Fratello sembrerebbe aver tovato la sostituta di Giulia Salemi. Si tratterebbe di Rebecca Staffelli, figlia dell'inviato di Striscia la notizia, Valerio Staffelli.

Giulia Salemi aveva annunciato qualche giorno fa che non avrebbe partecipato alla nuova edizione del reality show perché sarebbe stata molto impegnata in progetti molto promettenti, come Casa Pralemi, ma aveva ringraziato Mediaset per la bellissima opportunità che le era stata data.

Cosa ne pensano i fan di questo cambio? Andiamolo a scoprire, ma vi anticipiamo che i pareri sono abbastanza contrastanti.

Rebecca Staffelli ad Amici, chi è la speaker radiofonica figlia dell'inviato di Striscia la Notizia

Giulia Salemi, l'outfit leopardato ha un prezzo da capogiro. Ecco quanto costa la tutina provocante

I fan di Giulia Salemi non hanno preso molto bene la notizia della sua sostituzione con Rebecca Staffelli: «Quindi ha mandato via le raccomandate e non vuole il trash, ma i figli di..

I fan del programma, tuttavia, sono curiosi di vedere la piccola Staffelli all'azione perché ha già dimostrato di avere la parlantina giusta, durante i suoi programmi nella radio: «Lei sarà pure una figlia di un personaggio conosciuto, ma è veramente brava e non vedo l'ora di vederla in puntata. Brava!»

Non ci resta che aspettare per avere il nostro giudizio sulla piccola Rebecca Staffelli che è riuscita ad ottenere la poltrona rossa, siflandola a Maria Sole Pollio, anche lei in lizza per l'ambito tablet di Twitter, o forse meglio dire X.

Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Agosto 2023, 15:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA