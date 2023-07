Cesara Buonamici opinionista al GfVip: «Non l'ho deciso io. Me l'ha chiesto Pier Silvio»

di Redazione Web

Il Grande Fratello Vip è pronto a tornare tra conferme e novità. Il reality sarà sempre condotto da Alfonso Signorini mentre nel ruolo di opinionista ci sarà Cesara Buonamici. La conduttrice del Tg5 ha accettato di raddoppiare i propri impegni e nelle ultime ore, la giornalista ha scelto di raccontare l'iter di questa decisione che è stata voluto in primo luogo da Pier Silvio Berlusconi. Ma andiamo a vedere cosa ha detto nel dettaglio.

Grande Fratelllo, Cesara Buonamici opinionista unica: l'annuncio ufficiale. Quando inizia la nuova edizione

Grande Fratello, Cesara Buonamici difesa da Rita dalla Chiesa: cosa ha detto sulla nuova opinionista

Cesara Buonamici opinionista al GfVip

Cesare Buonamici, durante un'intervista a Corriere della Sera ha raccontato alcuni retroscena in merito alla sua partecipazione come opinionista al GfVip. «In realtà non ho deciso io - ha sottolineato Cesara Buonamici -.

«Tra me e Alfonso Signorini c'è una solida amicizia»

Poi, la giornalista ha parlato dell'amicizia con Alfonso Signorini. «Diciamo la verità, qui la "spalla" sono io - ha raccontato Cesara Buonamici -. E signorini è il dominus della trasmissione. Tra me e Alfonso c'è una solida e antica amicizia. Io cercherò di portare l'esperienza accumulata negli anni come giornalista. Io stessa sarò spettatrice, con il compito di suggerire considerazioni che aiutino il telespettatore ad approfondire i temi e le personalità dei concorrenti».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 31 Luglio 2023, 14:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA