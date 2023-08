Paola Barale, critiche a Ballando con le Stelle: «È diventato solo gossip»

di Redazione web

Paola Barale si è espressa duramente contro Ballando con le Stelle. Ricordando la sua esperienza nel programma Rai di Milly Carlucci, la showgirl si è tolta qualche sassolino dalla scarpa contro la trasmissione.

Ospite in Puglia, Paola Barale era impegnata nella presentazione del suo libro 'Non è Poi la fine del Mondo' a Liberrima, Lecce. Ecco cosa ha dichiarato.

«Il sabato sera la gente vuole rilassarsi e Ballando con le Stelle, l’anno scorso è stato veramente pesante e io non ho aderito a questo perchè è diventato gossip e quindi non è andato come avrei voluto io perché questa cosa mi ha impedito molto di esprimermi - ha raccontato Paola Barale -. Dall’altra parte sono molto felice di averlo fatto perché il ballo fa benissimo».

La delusione

Ha continuato la showgirl: «Da un certo punto di vista mi ha fatto bene, dall’altro sono rimasta un po’ dispiaciuta perché lo pensavo diverso.

Sulla giuria, invece, Paola Barale ha confessato: «Poi anche questa giuria che litigava sempre. Il giurato con cui andavo più d’accordo? Nessuno. Io poi non ero funzionale al programma perché quando mi dicevano che ballavo male loro volevano che io mi arrabbiassi, invece io dicevo “hai ragione” - riporta BlogTv -. E quindi da un punto di vista dell’intrattenimento, non gli davo quello che volevano. Loro lo sapevano…».

