Paola Barale a Verissimo: «Libido ko per la menopausa? La risveglio così...». Poi la frecciatina a Gianni Sperti

di Redazione web

Paola Barale è stata ospite nel salotto di Silvia Toffanin. A Verissimo la showgirl ha presentato il suo nuovo libro intitolato "Non è poi la fine del mondo" (che verrà pubblicato il 23 maggio) nel quale racconta la sua storia e vari episodi della sua vita che l'hanno cambiata. Paola ha parlato della menopausa precoce che le è stata diagnosticata, del calo della libido che a volte sente e dell'aborto che ha effettuato molti anni fa.

Giuseppe Giofrè in lacrime a Verissimo: «Da bambino in Calabria venivo bullizzato perché ballavo»

Verissimo, Elenoire Casalegno in lacrime: «Ho tanto gioito quanto sofferto. Sto vivendo un nuovo amore»

I metodi di Paola Barale per risvegliare la libido

Paola Barale si è raccontata a cuore aperto a Silvia Toffanin: «Scrivere questo libro mi ha fatto molto bene, ho capito che pensavo di avere archiviato definitivamente alcune situazioni della mia vita che, invece, non avevo ancora risolto. Nel mio libro ho raccontato di quando mi hanno diagnosticato la menopausa precoce e all'inizio per me è stato un vero choc, anche se poi, ho imparato a conviverci e non ne ho più fatto un problema. A volte capita che non ci sia più la libido che c'era prima, però, devo dire che ci sono anche alcuni metodi per risvegliarla. Io, ad esempio, prendo degli integratori che mi aiutano ad essere più presente anche in quella parte della mia vita e faccio sempre questo paragone: se una persona non ci vede, non è che non ha più voglia di guardare».

La risposta a Gianni Sperti

Silvia Toffanin ha chiesto a Paola Barale cosa ne pensasse dell'intervista rilasciata da Gianni Sperti la settimana scorsa a Verissimo e lei ha risposto: «Non voglio aggiungere più di tanto perché credo che si commenti da solo e non ho nemmeno più voglia di parlare del passato, dato che, sono cose ormai successe più di 22 anni fa».

Ultimo aggiornamento: Domenica 7 Maggio 2023, 17:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA