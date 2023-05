Bianca Atzei e Stefano Corti a Verissimo: «Siamo felici con Noa Alexander». Poi il siparietto con Iva Zanicchi

di Redazione web

Bianca Atzei e Stefano Corti hanno raccontato a Verissimo da Silvia Toffanin la loro nuova vita da genitori di Noa Alexander. La cantante e la Iena sono una coppia molto affiatata e lo dimostrano anche le foto sui social e le storie che postano insieme. Bianca ha detto: «Siamo due genitori molto contenti e felici del nostro bambino che è molto bravo».

L'intervista di Bianca e Stefano

A Verissimo, Bianca Atzei e Stefanno Corti hanno raccontato: «Da quando è arrivato Noa Alexander la nostra vita è cambiata, adesso ci sentiamo davvero completi e stiamo vivendo un nuovo e grandissimo tipo di amore. La mia gravidanza è stato un periodo bellissimo e molto sereno fino all'ottavo mese quando sono stata ricoverata in ospedale per una polmonite: quelli sono stati momenti davvero difficili perché comunque avevo paura per il mio bambino. Poi, per fortuna è passato tutto».



L'aneddoto con Iva Zanicchi

Stefano Corti ha, poi, raccontato il modo in cui ha conosciuto Iva Zanicchi: «La sera del suo compleanno, c'era anche Bianca tra gli invitati e Iva le aveva detto di portare anche me così avrebbe potuto conoscermi. Dopo la cena, ho preso la macchina per tornare a casa ma era davvero buio e facendo retromarcia ho sbattuto contro il cancello che è letteralmente crollato all'indietro. Iva non mi dimenticherà mai, sono sicuro».

