Giuseppe Giofrè in lacrime a Verissimo: «Da bambino in Calabria venivo bullizzato perché ballavo»

Giuseppe Giofrè è uno dei giudici più amati di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi che ormai è giunto alla sua ultima puntata, che andrà in onda domenica 14 maggio. Il ballerino è stato ospite del salotto di Silvia Toffanin e a Verissimo ha raccontato la sua storia e gli step più importanti della sua carriera. Inoltre, Giuseppe ha anche parlato del rapporto che si è instaurato con Cristiano Malgioglio.

L'intervista di Giuseppe Giofrè

Giuseppe Giofrè si è raccontato a cuore aperto a Silvia Toffanin: «La danza è sempre stata la mia più grande passione e se sono riuscito a portarla avanti è stato grazie a mamma e a papà che mi hanno sempre incoraggiato. Quando ero piccolo sono stato bullizzato perché ballavo e magari non praticavo gli sport che facevano gli altri bambini. Ho pianto e sofferto molto ma sono sempre riuscito a farmi forza e ad andare avanti. Ora, vivo in America dove lavoro con grandi star e quando torno in Calabria nel mio paese, sono tutti felici di vedermi anche chi mi prendeva in giro. Io sono sempre educato e saluto tutti ma non posso dimenticare le parole che mi sono state dette, comunque sia, tutti commettiamo degli errori che poi, comunque, ci fanno crescere».

L'amicizia con Cristiano Malgioglio

Giuseppe Giofrè ha, poi, parlato della sua esperienza ad Amici, dove è tornato nelle vesti di giudice: «Con Cristiano ho legato molto perché con lui parliamo di tutto e ci divertiamo moltissimo insieme»

Ultimo aggiornamento: Domenica 7 Maggio 2023, 17:41

