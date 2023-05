Ascolti Tv 6 maggio 2023, sul trono re Carlo e Queen Maria De Filippi

Ascolti Tv sabato 6 maggio 2023, in prima serata su Rai1 la replica di DallArenaLucio ha conquistato una media di 2.390.000 spettatori pari al 15.1% di share (Ciao Lucio, dalle 00:10 alle 00:38, registra 1.115.000 e il 12.6%). Su Canale5 la semifinale di Amici 4.083.000 spettatori con share del 27% (Buonanotte di 13 minuti a 1.877.000 e il 25%). Su Rai2 Speciale Tg2 Post Incoronazione di Carlo III d’Inghilterra 960.000 (5.3%). Su Italia1 Madagascar 2 Via dall’isola 878.000 (4.9%). Su Rai3 Quinta dimensione. Il futuro è già qui 648.000 con il 4.1%. Su Rete4 Sette Giorni 347.000 (2.1%). Su La7 Eden Un pianeta da salvare 406.000 con il 2.6%. Su Tv8 4 Ristoranti 318.000 (1.8%). Sul Nove Il mio nome è nessuno 366.000 (2.2%). Su Iris Ransom Il riscatto 414.000 e il 2.4%.

In fascia Access Prime Time su Rai1 Affari Tuoi 4.584.000 (25.8%). Su Canale5 Striscia la Notizia 3.212.000 con il 18.1%. Su Italia1 N.C.I.S. 918.000 (5.4%). Su Rai3 Le Parole 1.256.000 pari al 7%. Su Rete4 Controcorrente 616.000 (3.7%) e 528.000 (2.9%). Su La7 In Onda 759.000 (4.3%). Su Tv8 4 Ristoranti 324.000 pari all’1.8%. Sul Nove Fratelli di Crozza in replica 320.000 (1.9%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 3.061.000 pari al 24.9%. Su Canale5 Avanti un Altro! Story 2.351.000 (19.9%).

Nel daytime su Rai1 Speciale Tg1 Incoronazione di Re Carlo III, dalle 10:50 alle 15:37, è stato seguito da 3.631.000 spettatori con il 31.1%. Su Canale5 Verissimo in collaborazione con Tg5: L’Incoronazione di Carlo III, dalle 10:45 alle 14:08, raggiunge 2.503.000 spettatori e il 23.2%, e dalle 14:28 alle 15:49 conquista 2.779.000 spettatori (22.2%). Su La7 Speciale TgLa7 Il Giorno della Corona, dalle 10:17 alle 13:23, è seguito da una media di 399.000 spettatori (4.5%). Su Rai2 la prima tappa del Giro d’Italia 960.000 spettatori con il 9.9% (Giro in Diretta a 783.000 e il 6.3%, Giro all’Arrivo a 1.128.000 e il 12.6% e Processo alla Tappa 534.000 con il 6.2%).

Ultimo aggiornamento: Domenica 7 Maggio 2023, 11:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA