Diletta Leotta incinta a Verissimo: «Loris Karius? Un colpo di fulmine. Sto vivendo un periodo bellissimo»

Diletta Leotta è stata la prima ospite di oggi, sabato 6 maggio, del salotto di Silvia Toffanin. A Verissimo, la conduttrice di Dazn ha raccontato la sua storia d'amore con il calciatore Loris Karius: dal primo incontro fino a quando ha scoperto di essere incinta. Diletta ha detto: «Sto vivendo uno dei periodi più belli e sereni della mia vita e non ho paura di affrontare ciò che sarà».

L'intervista di Diletta Leotta

Diletta Leotta si è confidata nel salotto di Silvia Toffanin dove ha detto: «Ho conosciuto Loris ad un evento ed è stato un colpo di fulmine. Quando l'ho visto entrare nella sala in cui ero, ho detto alle mie amiche "Ragazze lui è l'uomo della mia vita" e tutte si sono girate. Poi, ci siamo conosciuti ed è stato subito amore, una sensazione strana perché ho capito subito che eravamo compatibili, come se ci conoscessimo da sempre. Ho scoperto di essere incinta il 24 dicembre e Loris era in Inghilterra, eravamo in videochiamata e io non riuscivo più a parlare. Comunque siamo felicissimi, adesso sono appena entrata nel sesto mese».

Il nome della bambina

Diletta Leotta ha, infine, concluso dicendo: «Non abbiamo ancora scelto il nome della bambina ma io punto di più su quelli italiani mentre Loris su quelli inglesi, vedremo. Io avrei voluto chiamarla Ofelia come mia mamma ma proprio lei mi ha detto che è un nome troppo pesante per una bambina, quindi lo abbiamo depennato».

