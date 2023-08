Ballando con le stelle, Paolo Belli: «Cofermato? Sto facendo gli scongiuri, finché non firmo il contratto»

di Redazione web

Paolo Belli non è ancora stato riconfermato alla conduzione di Ballando con le stelle. Il conduttore e musicista, infatti, ha spiegato che tra i suoi impegni lavorativi dovrebbe esserci quello della conduzione del programma di Milly Carlucci, ma ancora nulla è certo.

Intervenuto nella trasmissione "Italiani Mambo", condotta da Annalisa Colavito su Radio Cusano Campus, per parlare di televisione e della sua squadra del cuore, la Juventus, ha detto: «Sto facendo gli scongiuri, finché non si firmano i contratti...».

Paolo Belli: «L'ultima tappa del Giro d'Italia a Roma? Non poteva esserci chiusura migliore» Intervista nello speciale Leggo al Giro

Belli in teatro a Roma: «Sul palco rivivo la mia vita ma senza mai prendermi sul serio»

«Sto studiando per farmi trovare pronto, se dovesse essere.

Paolo Belli ha parlato anche dell'inizio di stagione positivo della sua Juventus, per cui ha anche realizzato l'inno "Juve, storia di un grande amore": "Sono felicissimo che siamo partiti col piede giusto, la squadra mi ha divertito tantissimo nelle amichevoli e nella prima del campionato. Scudetto? La fiducia c'è, ma ho visto il Napoli e le altre squadre che sono fortissime. Ci vuole un mix di tante cose: fortuna, preparazione, vince sempre il migliore. Nella mia prima fotografia in fasce, mio padre mi ha avvolto in una bandiera della Juventus e sono rimasto juventino per tutta la vita".

Ultimo aggiornamento: Giovedì 24 Agosto 2023, 14:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA