Belli in teatro a Roma: «Sul palco rivivo la mia vita ma senza mai prendermi sul serio»

«Ogni sera sul palco rivivo la mia storia, i momenti belli e quelli bui. Con tanta ironia e tanta musica». È la ricetta dell’intrattenimento firmata Paolo Belli, che il 6 aprile chiuderà a Roma, al Teatro Olimpico, la tournée di “Pur di far commedia”.

Com’è nato lo show?

«Alberto Di Risio, il regista, che l’ha scritto con me, mi dice sempre che sono un grande entertainer, che so cantare, fare musica, tenere il palcoscenico. E alla fine la reazione del pubblico è riuscita a convincermi».

Era insicuro?

«Sono sempre ansioso di migliorare: filmo i miei show e la sera in albergo mi rivedo per capire come correggere eventuali errori. Ma sul palco poi divento tranquillo, mi sento a casa».

Dal titolo sembra l‘evoluzione naturale del precedente tour “Pur di fare Musica”...

«È così, qui torna anche la mia passione per il teatro, per il racconto. Mi piace lo stile del Saturday Night Live di John Belushi. Nello show si ride tanto e il pubblico alla fine lascia la sala soddisfatto. “Per due ore mi hai fatto smettere di pensare a tutto”, è stato il complimento più bello che ho ricevuto».



A proposito di ironia e musica. Dieci anni senza Jannacci, uno dei suoi maestri...

«Lui è stato come un padre per me, sono stato a lungo il suo stalker, lo seguivo ovunque. Era un fuoriclasse del jazz, suonava con i migliori, ma ai suoi concerti c’era un grande senso di leggerezza. Da lui ho imparato l’arte di non prendersi mai sul serio. In fondo, l’autoironia è la miglior forma di serietà».

Ha parlato di momenti bui. Quali sono stati?

«Quelli successivi alla fine dell’esperienza con i Ladri di biciclette. Ero smarrito, non mi chiamava più nessuno. Poi, per fortuna, ne sono uscito fuori. Grazie ai miei amici, ai miei musicisti, e a mia moglie».



Ultimo aggiornamento: Martedì 4 Aprile 2023, 08:04

