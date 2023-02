Gino Paoli non sa chi sia Amadeus, Morandi: «Lo conduce lui il Festival». La risposta del cantante è epica

Gino Paoli ospite a Sanremo non può fare a meno di notare l'ambiente "frizzante" che ha caratterizzato il Festival 2023. Se sul palco ha detto «qui è bello ma è una gabbia di matti», già dietro le quinte si è lasciato andare ad alcune osservazioni con l'amico Gianni Morandi. In particolare, è diventato virale sui social un video in cui il cantautore 88enne parla di Amadeus.

Sanremo, ascolti record: 66% di share, la finale vista da più di 12 milioni di telespettatori

Marco Mengoni trionfa a Sanremo, la dedica alle donne: «Cantanti meravigliose». Poi si inginocchia davanti ai fan

Amadeus conduce il festival

Nel video si sente Morandi dire: «Non è mica sano neanche lui», riferendosi ad Amadeus. Gino Paoli gli chiede se non fosse un dj, e così Morandi prosegue: «Sì, ma quarant'anni fa. È lui che lo conduce il Festival». Paoli non nasconde lo stupore e risponde: «Davvero?».

non Gino Paoli che non sapeva che Amadeus fosse il conduttore del festival di #Sanremo2023 ✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️ pic.twitter.com/L7AVYrHjxG — 💐madi💐 (@buonaezitta) February 12, 2023

Le "corna" di Little Tony

Ma le gaffe di Gino Paoli non finiscono qui: il cantante si è lasciato andare a qualche aneddoto, e uno in particolare, riguardante Little Tony, ha colpito l'attenzione del pubblico. «Quando ci siamo visti la prima volta al RCA (etichetta discografica, ndc) io ero molto più vecchio, lui aveva 14, 15 anni e voleva imparare da me - ha detto Paoli - Non so che ca** voleva imparare da me. Il migliore è stato Little Tony: era venuto a fare il canzoniere e la sua donna gli aveva fatto le corna con un paio di uomini in casa di Tony», ha detto. Amadeus, visibilmente imbarazzato, ha tagliato corto.

L'esibizione

Decine di cellulari accesi che illuminano la platea e il pubblico che canta a squarciagola. È la fotografia dell'Ariston di fronte a Gino Paoli, protagonista di un emozionante esibizione durante la serata finale del festival. Accompagnato da Danilo Rea al pianoforte, l'88enne artista genovese ha offerto al pubblico alcuni dei suoi più celebri successi, da 'Una lunga storia d'amore' a 'Sapore di sale'. Dopo una chiacchierata con Amadeus e Morandi, Paoli a grande richiesta ha cantato 'Il cielo in una stanza', tra gli applausi a scena aperta del pubblico.

Ultimo aggiornamento: Domenica 12 Febbraio 2023, 11:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA