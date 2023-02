Sanremo, la finale: trionfo di Mengoni, Chiara Ferragni, il bacio di Fedez e la lettera di Zelensky. Cosa è successo

E' cominciato con l'Inno di Mameli sia nella prima serata sia nell'ultima a riprova della svolta istituzionale del Festival di Sanremo. Ma è stato anche il Festival della famiglia perché lo vedono i genitori, i nonni e i ragazzi, magari in streaming e nella loro stanza, ma lo hanno guardato e ballato, cantando anche le canzoni vecchie di Morandi, Ranieri, Al Bano. Ma anche Champagne di Peppino di Capri, i successi di Gino Paoli e Ornella Vanoni. È stato anche il Festival delle riappacificazioni, da Coma_Cose, Articolo 31, Paola e Chiara. Se Amadeus fosse riuscito a ricucire i rapporti tra Paoli e Vanoni sarebbe stato candidato al Nobel per la pace. Ma soprattutto è stato il festival del vincitore favoritissimo Marco Mengoni del messaggio di Zelensky e del caso Fedez.

Il vincitore e la classifica

Marco Mengoni vince il Festival di Sanremo 2023 con la canzone "Due vite". Secondo posto per Lazza ("Cenere"), terzo Mr Rain ("Supereroi"), quarto Ultimo ("Alba"), quinto Tananai ("Tango"). Dopo la top five: sesta Giorgia ("Parole dette male"), settima Madame ("Il bene nel male"), ottavo Rosa Chemical ("Made in Italy"), nona Elodie ("Due"), decimi Colapesce e Dimartino ("Splash"), che si sono aggiudicati i premi della critica.

Un Festival storico (anche per la presenza del presidente Mattarella nella prima serata) che è piaciuto molto ai telespettatori con oltre il 60% di share per ogni serata. Che ha conquistato giovani, social e streaming. E qui è giusto togliersi il cappello davanti a Chiara Ferragni.

La polemica Fedez

Ma c'è stato il bacio di Rosa Chemical al solito Fedez, sempre al centro delle polemiche. Fiorello in videochiamata ha chiesto: «Dov'è Coletta? Fatemelo vedere per l'ultima volta. Dopo a un certo punto c'è stato Achille Lauro, che al confronto sembrava Cristina D'Avena. È un Festival stupendo, domani i dirigenti Rai andranno tutti a casa, ma è stupendo».

Ultimo aggiornamento: Domenica 12 Febbraio 2023, 08:44

