Sanremo, pagelle look della finale: la Ferragni in Schiapparelli pronta a "scioccare" l'Ariston

Sanremo, le pagelle ai look della finale: nelle prima puntata del Festival Chiara Ferragni ha strabiliato Sanremo con gli abiti manifesto targati Dior. Questa sera, per la finale, invece ha scelto gli abiti trasgressivi e audaci dello stilista texano Daniel Roseberry, direttore creativo della maison Schiapparelli. Sarà ancora lei la regina della moda? Ecco tutti i look e voti di Leggo per il gran finale.

Sanremo, le pagelle ai look della quarta serata: Chiara Francini che c...uore. Oxa emozione da 0. Rosa Chemical tutto già visto (2), Mengoni angelo diabolico (8)

Sanremo, le pagelle della finale: la Ferragni in Schiapparelli pronta a "scioccare" l'Ariston

Sanremo, classifica: Mengoni vince la serata cover e resta primo, poi Ultimo e Lazza. Chiara Francini, monologo sulla maternità: «Sono una donna di me**da»

Marco Mengoni e il dismorfismo (che hanno anche mamma e zia). Cos'è il disturbo legato all'aspetto fisico

La scaletta della quinta serata, i cantanti in ordine di uscita e gli orari:

Elodie – Due Colla Zio – Non mi va Mara Sattei – Duemilaminuti Tananai – Tango Colapesce Dimartino – Splash Giorgia – Parole dette male Modà – Lasciami Ultimo – Alba Lazza – Cenere Marco Mengoni – Due vite Rosa Chemical – Made in Italy Cugini di Campagna – Lettera 22 Madame – Il bene nel male Ariete – Mare di guai Mr. Rain – Supereroi Paola e Chiara – Furore Levante – Vivo LDA – Se poi domani ComaCose – L'addio Olly – Polvere Articolo 31 – Un bel viaggio Will – Stupido Leo Gassmann – Terzo cuore gIANMARIA – Mostro Anna Oxa – Sali Shari – Egoista Gianluca Grignani – Quando ti manca il fiato Sethu – Cause perse

