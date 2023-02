Sanremo, Madame: codice voto sbagliato (da Gianni Morandi) a suo vantaggio. Cosa succede adesso

Il caso Madame non si ferma al falso vaccino. La partecipazione dell’artista al Festival di Sanremo che, peraltro, in gara con “Il bene nel male” porta uno dei brani più belli, è di nuovo al centro delle polemiche. Gianni Morandi, che co-conduce la finale insieme ad Amadeus e a Chiara Ferragni, presentando la canzone “Lettera 22” ha comunicato il codice con cui il Televoto avrebbe dovuto votare I Cugini di Campagna invertendolo con quello di Madame.

Il voto a vantaggio di Madame

Morandi si è corretto dopo qualche minuto, a fine esecuzione. Ma non è quantificabile in termini di voti quanto possa essere andato vantaggio di Madame e a scapito dei Cugini, influenzando in questo modo la prima classifica Televoto, quella che sceglierà i 5 finalisti.

Non è detto che qualche polemica possa venir fuori da parte dei discografici.

A pagarne le conseguenze, potrebbero essere gli artisti che nella classifica generale sono nella zona vicina alla Top 5 (Tananai, Rosa Chemical, Elodie, Colapesce Dimartino, Gianluca Grignani).

A questo si aggiunge, sempre a voto aperto, l’abbraccio e le parole di conforto di Amadeus a chiusura esibizione, in piena gara, dopo un pistolotto di autogiustificazione della stessa artista sul caso Covid che l’ha coinvolta.

